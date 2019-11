Cambodgia - Controversatele plimbări pe spatele elefanţilor, interzise la Angkor Autoritatile cambodgiene au decis sa interzica in perimetrul celebrului sit arheologic Angkor plimbarile pe spatele elefantilor, considerate o cruzime de catre asociatiile pentru protectia animalelor, potrivit AFP.



Plimbarile nu vor mai fi autorizate in parcul arheologic de la "inceputul lui 2020", a precizat pentru AFP Long Kosal, purtatorul de cuvant al autoritatii care gestioneaza site-ul.



"Utilizarea elefantilor in scopuri comerciale nu este adecvata", a adaugat acesta, precizand ca o parte dintre exemplare erau "deja batrane".



Cinci dintre cele 14 pahiderme… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata sud-coreeana a interzis utilizarea si detinerea de tigari electronice in bazele militare din motive de sanatate, dupa ce guvernul de la Seul a lansat un avertisment ca populatia sa nu mai foloseasca aceste dispozitive, relateaza luni Reuters.

- Aceste mijloace de deplasare au devenit in ultima perioada o prezenta din ce in ce mai obisnuita pe strazile din Franta, chiar daca pana acum nu exista o legislatie care sa reglementeze utilizarea lor. Un decret publicat vineri le defineste drept ''dispozitive motorizate personale de deplasare''…

- Autoritatile kurde din Siria au acuzat joi Turcia de faptul ca recurge la armament neconventional - fosfor alb si napalm - in ofensiva din nordul acestei tari devastate de razboi, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste acuzatii - care vizeaza trupele turce si trupele auxiliare ale rebelilor…

- Autoritațile din New York au declarat ca locuitorii metropolei sunt pasibili de amenzi de pana la 250.000 de dolari daca folosesc termeni precum "strain ilegal… cu intenția de a injosi, a umili sau a harțui o persoana" sau daca amenința un imigrant ilegal ca vor

- Hong Kong a relaxat regulamentul privind recurgerea la forța de catre poliție în timp ce se lupta pentru a elimina protestele antiguvernamentale care au zdruncinat țara semiautonoma pentru aproape patru luni, potrivit unor documente vazute de Reuters joi. De asemenea, se așteapta ca Hong Kong…

- Carnea de porc congelata va fi scoasa la licitatie in data de 19 septembrie de catre China Merchandise Reserve Management Center, o companie de stat care gestioneaza rezervele de carne de porc ale Chinei. Carnea de porc este importata din SUA, Marea Britanie, Danemarca, Germania, Franta si Chile.…

- Autoritatile din Vaslui au decis restrictionarea accesului masinilor scolilor de soferi in orele de varf, datorita aglomeratiei si blocajelor cu care se confrunta participantii in trafic.

- Autoritatile din Vaslui au decis restrictionarea accesului masinilor scolilor de soferi in orele de varf, avand in vedere aglomeratia si blocajele cu care se confrunta participantii la trafic in anumite zone ale municipiului. Masura va intra in vigoare incepand cu 23 septembrie.