Stiri pe aceeasi tema

- Compania Snap concediaza 100 de persoane, in cadrul celei mai noi incercari de restructurare, dupa ce in ultimii ani a angajat masiv, potrivit Mashable. Reducerile de personal se vor concentra pe echipa de advertisign si vine dupa ce Snap a concediat 120 de ingineri la inceputul lunii martie.…

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Patru persoane au fost arestate, vineri, dupa ce au escaladat un balcon aflat la primul etaj al ambasadei iraniene la Londra, cu scopul de a protesta impotriva Guvernului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

- Steve Goldstein, responsabil cu diplomatia si afacerile publice in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a declarat pentru site-ul publicatiei The New York Times ca un barbat neidentificat a aruncat un dispozitiv exploziv - cel mai probabil o grenada - in curtea ambasadei din Podgorica, in jurul…

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat marti ca are la dispozitie un termen de 90 de zile pentru a contesta decizia justitiei britanice de a mentine mandatul de arestare emis pe numele sau, informeaza Reuters. Judecatoarea Emma Arbuthnot…