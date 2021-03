Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce intreaga lume se lupta cu pandemia de coronavirus de mai bine de un an de zile, exista o țara care abia joi a inregistrat primul deces provocat de virus. Cambodgia a inregistrat joi primul deces provocat de COVID intr-un moment in care tara se confrunta cu cea mai grava situatie epidemiologica…

- Autoritatile ungare au decis sa creasca intervalul dintre cele doua doze ale vaccinurilor de la Pfizer si AstraZeneca pentru a imuniza, cel putin partial, cat mai repede, un numar cat mai mare de populatie, informeaza agerpres . In cazul vaccinului de la Pfizer, a doua doza se va injecta la 35 de zile…

- Guvernul ungar ia in considerare inasprirea unora dintre restrictiile anti-Covid, in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, informeaza hotnews . Orban a spus ca toate…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina sa de Facebook…

- Autoritatile suedeze au prelungit joi mai multe restrictii antiepidemice si au avertizat ca, desi numarul noilor cazuri de COVID-19 scade, situatia ramane grava si riscul unui al treilea val al epidemiei este ridicat, relateaza agentia EFE. ''Situatia in Suedia continua sa fie foarte grava.…

- Agentia de reglementare in domeniul medicamentelor a Ungariei a acordat aprobari preliminare pentru utilizarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca si pentru vaccinul Sputnik V, a anuntat joi seful biroului de presa al premierului ungar Viktor Orban, confirmand informatii ale mass-media aparute…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, si-a exprimat vineri speranta, la postul public de radio, ca autoritatile sanitare din tara vor da "un raspuns clar" in cateva zile despre posibilitatea ca un vaccin anti-coronavirus dezvoltat de China sa poata fi folosit pentru a incepe vaccinarea in masa, relateaza…

- China a anuntat joi ca a aprobat "sub anumite conditii" comercializarea unui prim vaccin impotriva noului coronavirus, precizand ca diferite produse au fost deja administrate unui numar de aproape 5 milioane de persoane cu risc de imbolnavire, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Acest…