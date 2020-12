Camasile de dama: Cum sa le purtam in functie de anotimp? Camasile sunt o piesa vestimentara clasica si sunt ideale pe tot parcursul anului! Opteaza pentru un material usor cu maneca scurta pentru lunile mai calde, alege camasa de dama cu maneci lungi impreuna cu un pulover matasos cand vremea devine rece sau foloseste o camasa formala alaturi de sacoul preferat pentru ocaziile speciale.



Poti purta camasile in atat de multe moduri, incat lista se poate prelungi la infinit. Nuantele luminoase adauga instantaneu un plus de culoare oricarui outfit, asa ca nu trebuie sa iti faci griji prea mult in legatura cu adaugarea accesoriilor colorate.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a fost unul provocator pentru toata lumea și ne-a determinat sa ne schimbam multe din obiceiurile de consum, de a lucra sau de a interacționa.Pe langa modalitațile de lucru remote, mulți am adoptat și un stil mai casual pentru ținutele de zi cu zi, preferand tot mai mult cele comode, confortabile…

- Esti in pana de idei cu privire la tinutele pentru birou? Orice femeie are momente in care se satura de articolele din garderoba sau pur si simplu ii lipseste inspiratia in crearea outfit-urilor. Insa, daca iti doresti sa porti tinute office interesante, perechile de cizme dama piele ar trebui…

- Jandarmeria Capitalei anunta instituirea de dispozitive de ordine si siguranta publica si culoare speciale de acces pe Dealul Mitropoliei cu ocazia pelerinajului de Sfantul Dimitrie cel Nou. Jandarmii bucuresteni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta cetatenilor care vor…

- SFANTUL DIMITRIE CEL NOU 2020. Potrivit Jandarmeriei Bucuresti, in perioada 25-27 octombrie, cu ocazia Sarbatorii Sfantului Dimitrie cel Nou, jandarmii bucuresteni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta cetatenilor care vor participa la manifestarile religioase ce vor avea loc la Catedrala…

- Constanțenii iși pot arunca mucurile de țigari in noile scrumiere de exterior speciale instalate in stațiile de autobuz și pe strazile principale din Constanța și Mamaia. Prin campania «Alege asumat un...

- Poate ca, de multe ori, nu prea iti surade idee de a merge la cumparaturi cu copilul tau, dar atunci cand vine vorba despre incaltaminte este bine sa te inarmezi cu multa rabdare. Daca alegi varianta de a cumpara online adidasi de copii, trebuie sa tii cont de cateva reguli: - sfatuieste-te…