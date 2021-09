Stiri pe aceeasi tema

- Un serviciu de livrare cu drone la domiciliu din Canberra, Australia, a fost obligat sa-și opreasca temporar activitatea dupa ce dispozitivele sale au fost atacate de corbi care iși pazeau cuiburile, informeaza The Canberra Times, citat de Business Insider . Serviciul de livrare Wing, operat de compania…

- Lucrarile la Tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitești nu evolueaza din cauza unor zone care nu sunt libere și pe care constructorul nu poate incepe lucrarile. Este vorba de o porțiune de 400 de metri de padure, aflata la primul kilometru al tronsonului, la intrare in comuna Ghercești, unde sunt…

- Mai multe filmari, intrate in posesia ziarului prin apropiații pilotului luat de apa pe 19 iunie in Munții Nemira, județul Bacau, arata ca ceilalți competitori, care trecusera deja prin paraul umflat, avertizau ca „nu ne mai vedeam ieșiți”. Organizatorul spune ca „e o ancheta in curs, nu-mi permit sa…

- Ultimul turneu de tenis de Grand Slam al anului, US Open 2021, a dat doi campioni care au caștigat in premiera competiția newyorkeza. Ei au luat și un titlu de mare premiu in cariera. Noii campioni nu au ratat ocazia de a-și transmite mesaje reciproce de admirație. Daniil Medvedev, jucatorul de tenis…

- In perioada august 2020 – august 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,7%, iar rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in august 2021, arata datele publicate vineri, 10 septembrie, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum au crescut in august 2021 cu 0,2%, comparativ cu iulie 2021,…

- Ma adresez Dumneavoastra Parinte Patriarh Daniel cu o rugaminte pe care am speranța s-o impliniți, cu toate ca intreaga ierarhie ce va sta dedesubt a refuzat-o fara sa puna intrebari și fara o minima documentare. Ultimul NU ferm a venit de la un funcționar bisericesc al Patriarhiei. Cererea mea este…

- Medicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, spune ca secțiile de terapie intensiva Covid din București sunt pline non-stop, iar...

- Ultimele doua noi cazuri de persoane cu covid sunt din orașul Targu Neamț și au fost confirmate in acest week-end. Un alt caz nou cu covid se inregistreaza in municipiul Piatra-Neamț și se adauga singurului pacient care mai era in evidența. Cate un caz mai este in Bicaz, Roznov, Tupilați și Petricani.…