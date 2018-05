Stiri pe aceeasi tema

- Adeline, o tanara studenta de la Facultatea de Arte din Timișoara, și-a pierdut viața, luni, in timp ce se intorcea de la familia sa, din Arad. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Fata de 20 de ani a intors brusc in mijlocul șoselei, la ieșirea din Vinga, […] The…

- Tragedie pe Dn69 Arad- Timișoara! O șoferița de 20 de ani a murit in urma unui accident rutier, luni (7 mai), la ieșirea din comuna Vinga, dupa ce a efectuat o manevra de intoarcere fara a se asigura. Mașina ei a fost lovita de un alt autoturism. La fața locului au intervenit un echipaj de […] The post…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a recunoscut ca iubita lui, Irina, a avut un accident destul de grav cu mașina lui, fapt relatat de CANCAN in luna septembrie a anului trecut. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Luat la rost dupa ce s-a pozat intr-o mașina de lux, […]…

- Mai mulți oameni și-au vazut moartea cu ochii in aceasta dimineața, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe A1.Impactul a fost atat de violent, incat un barbat din mașina a murit pe loc, iar celelalte patru persoane au fost grav ranite. La fața locului a fost solicitat de…

- Momente de groaza in zona de Nord a Capitalei, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat și a ramas cu roțile in sus pe prima banda. O persoana a avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar circulația a fost blocata. Un accident rutier a avut loc…

- Accident groaznic in Malta, in urtma caruia doi turiști au decedat, iar alți șase au fost grav raniți. Un autobuz cu etaj fara acoperis a lovit crengile unui copac dintr-o zona turistica, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA si Reuters. Autobuzul pentru turisti se deplasa in…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- Un accident grav a avut loc in Tulcea, un taximetrist intrand cu mașina in copac. In urma impactului, șoferul de taxi a ramas incarcerat in autoturism, informeaza romaniatv.net. Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru a-l scoate din mașina pe taximetrist. Șoferul, in varsta de 57 de ani,…