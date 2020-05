Stiri pe aceeasi tema

- O ieșeanca a fost nevoita sa apeleze la ajutorul oamenilor legii dupa ce a fost nimicita in bataie de propriul concubin. In timp ce sarbatorea de Sfinții Constantin și Elena, Lenuța Vacarașu a fost vizitata de concubinul ei care, pe fondul consumului de alcool, a sarit cu o rafala de pumni asupra ei…

- Viața sa a fost una obișnuita pana in momentul in care a fost transportata la spital și i s-au prelevat probe pentru testul la noul tip de coronavirus. Așa a inceput calvarul pe nume Covid-19 pentru Domnica Bujor, o locuitoare a capitalei, contabila la Apa Canal Chișinau, care ne-a povestit greutațile…

- Karen Mannering are 39 de ani si a ajuns pe patul de spital dupa ce s-a simtit rau timp de doua saptamani. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și pneumonie la ambii plamani. Karen urmeaza sa fie mamica pentru a patra oara. Cu foarte multa durere in suflet și gata sa izbucneasca in plans,…

- Se suspenda cursurile Sectiei ”Scoala Populare de Arta” din cadrul Centrului Judetean pentru Promovarea Culturii Traditionale Maramures ”Liviu Borlan” pana la data de 31.03.2020. Suspendarea poate fi prelungita in functie de evolutia epidemiei de coronavirus. Totodata, se suspenda activitatea centrelor…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati, vineri, cu privire la faptul ca un barbat ar fi incalcat, in mod repetat, obligatiile dispuse printr-un ordin de protectie emis de Judecatoria Targoviste la data de 11 februarie 2020.

- Sezonul 2, online. Ioana și Andrei sunt in al noualea cer, dupa ce au aflat rezultatul noul test de paternitate. Veorica incearca cu disperare sa o faca pe Irina sa renunțe la contractul pe care l-a semnat cu Diva. Soțul Mariei iși face apariția in casa Oprea. Iata cele mai bune momente din episodul…

- O tanara mamica de 19 ani susține ca tatal copilului ar fi desparțit-o de fiica ei, de doar 4 luni. Mamica ar fi fost batuta, amenințata și data afara din casa. Iar fiica ei de doar 4 luni este in pericol, deoarece tatal copilului ar fi stat in pușcarie.