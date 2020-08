Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Voicu, "baiatul problema" din Buzau, dupa cum singur se autointituleaza intr-o postare pe Facebook, a castigat procesul in instanta impotriva liceului B.P. Hasdeu unde a fost elev. In 2018 el a postat un filmulet pe un grup inchis de Facebook in care aparea profesoara de desen a liceului in…

- Andrei, liceanul din Buzau care a primit nota 2 la purtare pentru ca și-a ironizat profesoara de desen, le-a inșelat așteptarile profesorilor care l-au sancționat și, nu doar ca a luat Bac-ul, dar a obținut și o medie buna.

- Liceanul a fost la un pas de exmatriculare anul trecut, cand si-a ironizat profesoara de desen. Cu toate acestea, Andrei Vociu a incheiat acest ciclu al vietii cu un rezultat bun la examenul de Bacalaureat, mai exact 8,76. Andrei a obtinut 9,55 la istorie, 8,75 la psihologie si 8 la Limba si Literatura…

- Andrei Voicu, liceanul din Colegiul Național ”B.P. Hasdeu” care s-a ales cu nota 2 la purtare pentru ca și-a ironizat profesoara de desen, le-a inșelat așteptarile profesorilor care l-au sancționat. ”Derbedeul” nu doar ca a luat Bac-ul, dar a obținut și o medie buna, fara sa fi cumparat vreo ora de…

- Andrei Voicu, liceanul din Colegiul National „B.P. Hasdeu” pedepsit pentru ca si-a ironizat profesoara de desen, a dat peste cap pronosticurile legate de Bacalaureat. „Derbedeul” nu doar ca a luat Bac-ul, dar a obtinut si o medie buna, fara sa fi cumparat vreo ora de meditatii in prealabil.

- La nivelul județului Buzau au fost declarate doua noi focare de infecție, la Complexul de Servicii Comunitare Beceni și la Complexul de Servicii nr. 8, ambele in subordinea DGASPC. Evoluția situației epidemiologice la nivel național in contextul pandemiei de Covid-19 tinde sa revina la stadiul din…

- 187 de note de 10 au fost obținute la nivelul județului Buzau, la evaluarea naționala, cele mai multe fiind la proba de lb. și literatura romana. „In județul Buzau, situația statistica generala arata ca, dintre cei 3.485 de candidați prezenți, 2.585 de candidați au obținut medii mai mari sau egale…

- Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat astazi in cazul elevului buzoian de la Colegiul Hasdeu caruia conducerea colegiului i-a scazut nota la purtare dupa un conflict cu profesoara de desen. Reaminti ca anul trecut Tribunalul Buzau a decis anularea hotararii Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație…