- Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord cu Guvernul Japoniei privind asistența administrativa reciproca în domeniul vamal, transmite IPN. Prin acord se urmarește asigurarea securitatii economice a statelor contractante. Vor fi aplicate instrumente…

- Organizatii de mediu, activisti politici si civici acuza guvernarea ca poarta negocieri netransparente cu autoritatile din Ucraina pentru semnarea Acordului de functionare a Complexului Hidroenergetic Nistrean.

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- Presedintele parlamentului leton, Inara Murniece se afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Delegația letona, care a ajuns ieri in Capitala, va participa la Conferința interparlamentara in probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- Romania: index de risc politic mediu (63,3) Riscul politic la nivel global ramane printre preocuparile companiilor in anul 2018, potrivit documentului publicat de Marsh, lider global in brokerajul de asigurari și in dezvoltarea soluțiilor inovative de management al riscului. In acest an, riscurile…

- Grupul Purcari, producator de vin de top din Europa Centrala și de Est (ECE), se listeaza astazi la Bursa de Valori București, sub simbolul WINE, dupa realizarea cu succes a unei Oferte Publice Inițiale (IPO) pentru 49% din acțiunile sale. Oferta a fost bine primita, tranșa dedicata investitorilor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului Fiscal.