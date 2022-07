Stiri pe aceeasi tema

- Copilul roman, preluat la inceputul anului 2022 de autoritațile din Danemarca dupa ce ar fi fost agresat de parinți, a fost repatriat, au anunțat Ministerul Afacerilor de Externe și ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea.

- Autoritațile din Vaslui sunt in alerta luni seara, dupa un accident rutier intre Popeni și Murgeni, județul Vaslui, care au fost implicate noua persoane. Reprezentanții ISU Vaslui au transmis ca a fost activat planul roșu de intervenție pentru doi copii grav raniți. Primele echipaje medicale ajunse…

- Peste 28.000 de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice au solicitat, in perioada de tranzitie 2021-2022, fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala in valoare de 2,37 de miliarde de euro, iar pana in prezent au fost selectate pentru finantare 14.364 de proiecte de investitii,…

- Autoritațile vor sa faca o centralizare la nivel național a copiiilor aflați in situații de risc, respectiv a familiilor vulnerabile. Asta pentru ca „din nefericire, in Romania sunt inca foarte multi copii in situatii nefericite, uneori extrem de dificile, care pana acum nu au putut fi ajutati in mod…

- Ziua Internationala a Copilului a fost marcata, in toata tara, prin evenimente dedicate celor mici. Sute de copii au avut ocazia de a participa la spectacole de improvizatie, ateliere de dans sau olarit, dar si la activitati pregatite de politisti, pompieri si jandarmi. Redactorul nostru, Cristian Ungureanu,…