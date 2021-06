Calvar pentru doi tineri din Capitală: amenințați cu arma, jefuiți, apoi sechestrați Clipe de groaza pentru doi tineri din București. Barbații au fost atacați cu arma in plina strada, jefuiți și apoi sechestrați. Atacatorii i-au lasat ulterior pe un camp din apropiere, raniți și fara bani. Incidentul a avut loc in fața unui important centru comercial din Capitala, din sectorul 3. In plina zi, doi tineri au […] The post Calvar pentru doi tineri din Capitala: amenințați cu arma, jefuiți, apoi sechestrați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Doi tineri din Capitala au trait calvarul vieții lor in plina zi! Barbații au fost amenințați cu arma, talhariți și sechestrați de alți doi indivizi, fiind ”ridicați” chiar din fața unui renumit centru comercial din București. Ulterior, agresorii i-au abandonat pe un camp.

