CALVAR, la graniţe, pentru românii care vin acasă, de Sărbători. Se tem că vor face Crăciunul în maşini! Drumul spre casa este presarat cu nervi si diferite probleme pentru romanii care revin in tara, de Sarbatori. 120.000 de oameni cu 33.000 de mașini au intrat in țara in ultimele 24 de ore, cei mai mulți pe la granița cu Ungaria. La vama, indiferent despre care vorbim, s-au format cozi imense, oamenii așteptand ore […] The post CALVAR, la granite, pentru romanii care vin acasa, de Sarbatori. Se tem ca vor face Craciunul in masini! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

