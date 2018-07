Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier soldat cu pagube materiale s-a produs in acesta dupa-amiaza pe strada Frasinet din municipiul Buzau, la ieșire din parcarea Kaufland. Un șofer neatent, aflat la volanul unui autoturism Renault, a ieșit din parcarea hipermarketului și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Campina, in parcarea magazinului Kaufland. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. La fata locului se deplaseaza echipaje de Politie si un echipaj medical. …

- Echipaje de descarcerare, mașini de intervenție, salvatori pregatiți sa acorde primul ajutor victimelor unui accident rutier. A fost scenariul fazei zonale a „Competitiei de Descarcerare si de Acordare a Primului Ajutor Calificat”, editia 2018 organizata in perioada 18 – 20 iunie 2018, la Buzau. La…

- Faza zonala a Concursului de Descarcerare si de Acordare a Primului Ajutor Calificat 2018 are loc in perioada 18 – 20 iunie, in parcarea Kaufland, din strada Frasinet. In primele trei zile ale saptamanii viitoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Neron Lupașcu” al județului Buzau organizeaza…

- Un taxi a ars, duminica dupa-amiaza, pe Calea Eroilor din municipiul Buzau, sub privirile neputincioase ale proprietarului. Cel mai probabil, focul a pornit de la un scurtcircuit la instalația electrica a mașinii. Taxiul era staționat vizavi de hipermarketul Kaufland, la mica distanța de un parc auto.…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 238 de percheziții in București și pe raza a 28 de județe, in cadrul a 15 dosare penale de criminalitate organizata. La data de 16 mai a.c., polițiști din cadrul Direcției de Combatere…

- Un copil a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina la Gherla. Evenimentul s-a petrecut joi, 10 mai, in jurul orei 11, in parcarea magazinului Kaufland de pe strada Hașdații. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca minorul, care era in fuga, a fost surprins și accidentat de o mașina condusa…

- Un imens ambuteiaj. In asta s-a transformat municipiul Buzau in aceasta dupa-amiaza, cozile de mașini intinzandu-se de la McDonalds și pana la podul de la Maracineni. Intersecțiile sunt pline de mașini și nu doar Bulevardul Unirii este un furnicar, ci și strazi conexe precum: Frasinet, Constituției,…