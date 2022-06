Calum Scott a lansat albumul Bridges

Stiri pe aceeasi tema

- Calum Scott a lansat piesa “Boys In The Street”, un cover intim și profund empatic al unei piese din 2015 a artistului scoțian Greg Holden. Insoțit de un videoclip alb-negru emoționant, „Boys in the Street” va aparea pe al doilea album al lui Calum, “Bridges”, care va fi lansat pe 17 iunie. O relatare…

- Ella Mai a lansat albumul “Heart On My Sleeve”. Cantareața spune ca și-a „varsat toata inima in acest proiect, mai mult decat oricand”. Scena R&B continua sa se incalzeasca și Ella Mai a ridicat temperatura cu cel mai recent material discografic al ei. Cantareața britanica, caștigatoare a unui Grammy,…

- Calum Scott a lansat single-ul “Heaven” și a anunțat albumul “Bridges”. Pe langa impartașirea baladei triumfatoare și atemporale, Calum a anunțat ca foarte așteptatul sau album “Bridges” va sosi pe 17 iunie. La scurt timp dupa lansarea albumului, artistul din Regatul Unit va porni intr-un turneu in…

- UE a lansat o platforma pentru ca tarile membre ale blocului comunitar sa poata cumpara in comun gaze naturale si lichefiate, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilii din Rusia si de a acumula rezerve in perspectiva unor socuri de aprovizionare, transmite Reuters.

- Dupa succesul primelor sale doua volume, ,,9 luni fara griji” si ,,12 luni fara griji”, care deja se afla la cel de-al treilea tiraj, fosta prezentatoare TV, Ela Craciun, a lansat weekend-ul acesta cartea de gatit ,,365 de mese fara griji! 101 rețete usoare pentru diversificare si copii mofturosi”.,,De…

- Madalina Coca, finalista concursului Vocea Romaniei, a revenit cu o piesa noua, intitulata „Vocea Mea”, a treia piesa proprie din repertoriul artistei. In 2019, artista a lansat primul sau single, „Lume Lume”, o piesa de dragoste, iar pe timpul pandemiei, artista a scris in colaborare cu o producatoare…

- SONJA, o artista tanara și efervescenta, in plina ascensiune, a lansat un nou videoclip, „Don’t Say Goodbye”. ​Videoclipul surprinde emoția iubirii intr-o interpretare unica, pe ritm dance, cu efecte speciale și o poveste vizuala care te va trimite pe un taram ce te face doar sa vibrezi. Filmat in studio și…

- Ședința de lansare a activitații Grupului de lucru pentru asigurarea, in cadrul normelor constituționale, a funcționalitații UTA Gagauzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova in raport cu statutul special al Unitații teritoriale autonome Gagauzia, in noua