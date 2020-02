Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit in 2010 topurile muzicale din Romania, Rusia și CIS, Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda și Islanda cu hitul „Mamasita”, Narcotic Sound lanseaza „Mamasita - Moody FKN Gemini”, o serie aniversara de remixuri, ce combina elemente africane,…

- Un vânt populist bate de la sud de Dunare, din Bulgaria. Ieri, procurorul general al Bulgariei a declarat ca a ordonat revizuirea întregului proces de privatizare care a urmat caderii comunismului, dupa cum informeaza presa locala, preluata de Agerpres. Asta da, știre. Va…

- Romania ramane o destinație turistica atractiva, dar numai pentru romani! Doar 17% dintre cazari au fost ocupate, anul trecut, de turiștii straini, arata statisticile europene. Ponderea este insa de trei ori mai mare in Bulgaria și de doua ori mai mare la vecinii unguri.

- Dupa ce a fost pus in funcțiune TurStream, pomparea gazelor prin Ucraina spre Bulgaria, Turcia și alte țari din regiunea balcanica s-a oprit, a declarat șeful sistemului ucrainean de transport al gazelor. Lansarea TurkStream, prin care gazul rusesc poate fi livrat catre Balcani, ocolind Ucraina, va…

- Rusia a inceput sa livreze gaze naturale spre Europa via noul gazoduct TurkStream, a declarat duminica directorul companiei Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, transmite Reuters.

- „Bulgaria trebuie sa limiteze furnizarea de echipamente militare ruse catre Serbia prin spatiul nostru aerian, deoarece astfel se va garanta securitatea în Balcani”, a declarat presedintele Centrului Euro-Atlantic de Securitate de la Sofia, Tvetan Tvetanov, potrivit site-ului Novinite,…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a revizuit in crestere, cu o treapta, ratingul pentru datoria pe termen lung in valuta atribuit Bulgariei, datorita performantei fiscale solide a statului balcanic si a progreselor inregistrate in vederea aderarii la zona euro, transmite…

- Afirmatiile facute de premierul bulgar Boiko Borisov jurnalistilor in timpul unui zbor in SUA, unde intreprinde incepand de luni o vizita oficiala, ca nu ar trebui sa existe baze militare NATO in regiunea Marii Negre (pe teritoriul Bulgariei) au provocat critici din partea Consiliului Atlantic din…