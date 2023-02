Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Hotararii aprobate, plafonul alocat al garanțiilor care pot fi emise pentru anul 2023, in cadrul programului ”Noua casa”, este de 1,5 miliarde lei. Finanțarea se acorda in lei, pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maxima a creditului care poate fi accesat este de 66.500 euro…

- Romania nu a fost considerata de catre Austria drept o țara sigura pentru a face parte din spațiul Schengen. Doar ca datele oficiale arata ca Romania nu e o ruta frecventata de cei care vor sa ajunga in Vestul Europei. Date furnizate nu de Romania, ci chiar de agentia europeana de supraveghere a…

- Pentru ca a crescut salariul minim la 3.000 de lei brut, cei care vor incheia contracte cu Casa de Pensii pentru a cumpara vechime in munca vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar. De precizat ca exista posibilitatea sa cotizezi și cu sume mai mari, adica peste nivelul respectiv. In primul rand…

- Suntem toți NPC, non playable characters. Funcționam exact așa cum ne-a programat sistemul, jucand rolurile alocate de arhitectul sau de gestionarul acestuia, inclusiv in situația in care ni s-a dat impresia ca avem libertatea de alegere. Ne iluzionam deseori ca ni s-a oferit generos acest. Numai ca,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a promis din nou marți ca „va lucra neobosit cu G7 și alți parteneri pentru a repara, inlocui și apara infrastructura energetica a Ucrainei”, in contextul in care aceasta se confrunta cu o iarna grea agravata de atacurile repetate ale rușilor cu rachete și…

- Cel mai mare oras din Romania este si locul in care poti gasi mereu activitati interesante, cu ajutorul carora sa iti umpli in mod placut timpul liber. Pentru fiecare locuitor al Bucurestiului sau turist care viziteaza Capitala in zilele de weekend, optiunile disponibile sunt numeroase si tentante.…

- Prietenii tai din liceu sau facultate vin sa te viziteze in noua locuința din București? Sau poate socrii tai au ales sa stea cu tine și partenerul tau cateva zile cu ocazia sarbatorilor? Indiferent de ocazie, trebuie sa te asiguri ca vei face o treaba impecabila ca gazda și ca oaspeții tai se vor simți…

- Proiectul de lege prin care li se permite oamenilor sa foloseasca bazele sportive ale unitatilor si institutiilor de invatamant, gratuit sau cu plata, in afara orarului scolar, a fost adoptat in Parlament.