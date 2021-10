Un muzeu din Germania i-a adus un omagiu extrem de ciudat, dupa cum considera mass media de pretutindeni. Respectiv, in curtea cladirii a fost pusa o statuie aurie care o reprezinta pe șefa guvernului, calare pe un cal! Sculptura pare mai degraba potrivita pentru palatul unui dictator, spun criticii sai, mai ales ca Angela Merkel nu a calarit niciodata in public și s-a ferit mereu de extravaganțe. „Calul ranjește, iar ea pare trista. Cred ca este groaznic. S-a sacrificat ani de zile, a facut ceva. Și nimeni nu recunoaște asta. E ca peste tot”, a fost de parere o vizitatoare. Sculptura in marime…