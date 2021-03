Calul înţelege mai bine dacă i se vorbeşte ca unui bebeluş (studiu) Un studiu publicat luni in Franta arata ca este benefic ca unui cal sa i se vorbeasca pe tonul folosit in cazul unui bebelus, relateaza AFP. "Caii sunt mai atenti si par sa ne inteleaga mai bine intentiile" atunci cand tonul folosit de calaret este "mai ridicat", iar acesta din urma foloseste "intonatii exagerate", se arata in studiul realizat de Institutul national de cercetare pentru agricultura, alimentatie si mediu (Inrae) Val de Loire si Institutul francez de echitatie (IFCE). "Prin urmare, aceasta metoda ar trebui integrata de calareti si crescatori in relatia lor cu caii pentru a facilita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

