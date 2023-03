CALUL A DECEDAT IN TRAFIC Sambata 25.03.2023 a avut loc un eveniment rutier la intrarea in localitatea Criseni, judetul Salaj. Din informatiile primite de la o persoana anonima se pare ca in urma impactului dintre un autoturism si o caruta, a rezultat decesul calului. Pentru a afla cauza care a dus la producerea accidentului, am solicitat informatii oficiale de la purtatorul de cuvant al Politiei Salaj, Ioana Lascau, dar pana in momentul de fata nu am primit nici un raspuns.Probabil ca vom primi aceste informatii foarte intarziate saptamana viitoare. Precizam ca in trecut nu am avut asa comunicare defectuoasa cu fostul… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

