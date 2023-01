Călugări surprinși în timp ce se joacă în zăpadă (VIDEO) Mai mulți calugari au fost surprinși in timp ce se jucau cu bulgari de zapada . S-au distrat de minune, ba chiar au construit și un om de zapada in fața lacașului de cult. Imaginile au fost surprinse in Bazilica Sfantul Francisc din Assisi, oraș aflat in centrul Italiei, acolo unde mai mulți calugari s-au jucat cu zapada. Aceștia nu numai ca s-au distrat ci au decis sa impartașeasca aceste momente și cu urmaritorii lor de pe facebook. „Dragi frați și surori, sora zapada a sosit. Ne place foarte mult aici, in Assisi”, spune fratele Rafael, un franciscan de origine braziliana, care zambește in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

