Doi calugari raniti in urma exploziei produse la manastirea de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta, sunt transportati, sambata, la Frankfurt (Germania) cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Cei doi sunt in stare grava, fiind intubati. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, desfasoara