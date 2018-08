Xuecheng este acuzat ca a trimis mesaje explicite calugaritelor si le-a fortat sa intretina relatii sexuale cu el. De asemenea, el este acuzat ca a ademenit sau amenintat cel putin sase calaugarite pentru a avea relatii sexuale. Patru dintre ele au cedat cererilor sale.



In plus, calugarul este acuzat ca s-a folosit de mesaje “pentru a le controla mintile” calugaritelor, sustinand ca sexul face parte din studierea doctrinelor buddhiste.



Documentul de 95 de pagini arata ca una dintre calugarite a depus o plangere la politie in iunie dupa ce Xuecheng a abuzat-o sexual.



Xuecheng…