Stiri pe aceeasi tema

- Importurile ajuta insa la completarea stocurilor epuizate, raportul Departamentului de Comert de miercuri aratand o reaprovizionare puternica la comerciantii cu amanuntul si angrosisti, luna trecuta. Acumularea solida de stocuri a compensat probabil impactul asupra produsului intern brut al deficitului…

- Miliarde de oameni de pe tot globul se pregatesc sa intampine anul 2022, in cel de-al doilea Revelion umbrit de restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, informeaza DPA, citat de agerpres. Intr-un interval de 26 de ore, incepand cu vineri ora 10:00 GMT si pana sambata ora 12:00 GMT, intregul…

- Un comerț de trei miliarde USD este pus in pericol de politica agresiva a Chinei, avertizeaza secretarul de stat al Statelor Unite. Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a facut aceasta declarație in Indonezia. Oficialul american s-a referit la comerțul din regiunea Asiei și Pacificului, care cumuleaza…

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cifra de afaceri a…

- Gigantul farmaceutic Pfizer a anuntat astazi ca a semnat un acord cu guvernul Statelor Unite ale Americii, in valoare de 5,29 miliarde de dolari, privind livrarea pastilei impotriva COVID-19 incepand din acest an, relateaza Reuters.

- Divorț de doua miliarde de dolari! Romanca Jenny Paulson la partaj cu fostul soț, miliardarul american John Paulson. Dupa ce influentul afacerist a depus actele de divorț și s-a cuplat cu o tinerica, avocații celei care i-a fost soție negociaza cu avocații americanului pe bunurile din perioada casniciei.…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a atins nivelul-record de 80,9 miliarde de dolari in luna septembrie, in contextul scaderii puternice a exporturilor si cresterii importurilor, informeaza agentia Associated Press, anunța Mediafax. Departamentul Comertului de la Washington a anuntat joi…

- Calota glaciara din Groenlanda s-a topit cu circa 3.500 de miliarde de tone in ultimii 10 ani, provocind o crestere cu un centimetru a nivelului oceanului planetar si agravind riscurile de inundatii in lumea intreaga, potrivit unui studiu care a fost publicat luni. Reprezentind a doua calota glaciara…