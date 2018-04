Calofilia ca fenomen Despre ce este vorba? Pe scurt, despre efectul autocratic al populismului cultivat in democratie. Nu mai facem programe propriu-zise, plecand de la probleme reale: gadilam prospectiv orgoliul alegatorului. Sau ne miscam pe linia grosiera a frustrarilor sale. "Programul" e astfel un "hap" de administrat ad-hoc tocmai prin ultrarecognoscibilitatea sa. Daca s-ar prinde cu mic, cu mare (si nu se prind, domnule, dovada cele aproape trei decenii de recidiva a fars (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- MAI precizeaza luni ca posturile de politie comunale nu au avut niciodata program non-stop, indiferent de numarul de angajati pe care Politia Romana i-a avut la dispozitie de-a lungul timpului si mentioneaza ca activitatea de politie nu se intrerupe dupa programul de lucru de 8 ore. "De-a lungul timpului,…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Noul guvern austriac a anuntat joi ca va reexamina inlocuirea - anuntata de fosta majoritate de centru-stanga - a avioanelor de lupta Eurofighter achizitionate la inceputul anilor 2000 de la grupul Airbus, cu care Austria se afla intr-un litigiu, informeaza AFP. Ministrul apararii austriac…

- Andronescu a spus, la finalul sedintei CExN al PSD, ca social-democratii si-ar dori ca acest congres sa aiba loc in Transilvania. Anuntul organizarii Congresului extraordinar al PSD a fost facut de Liviu Dragnea inaintea sedintei Comitetului Executiv, el spunand ca vrea organizarea in martie…

- Eva Tofalvi (biatlon), Cosmin Atodiresei si Stefan Musei (sanie dublu) vor concura miercuri la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), potrivit cosr.ro. In a sasea zi de la deschiderea oficiala a competitiei se vor acorda 6 medalii de aur: la snowboard (halfpipe masculin), schi…

- Programul meciurilor din faza 16-imilor de finala, prima manșa: – marți, 13 februarie – ora 19.00: Steaua Roșie Belgrad – ȚSKA Moscova; – joi, 15 februarie – ora 18.00: FC Astana – Sporting, ora 20.00: Dortmund – Atalanta, Ludogorets – ...

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar luni se vor acorda 8 medalii de aur, la snowboard (slopestyle feminin), patinaj artistic (proba pe echipe), schi alpin (slalom urias feminin), biatlon (urmarire feminin si masculin), patinaj viteza…