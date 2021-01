Call-center-ul Hidroelectrica informează consumatorii de energie că au de aşteptat două luni pentru a deveni clienţii companiei Consumatorii de energie care suna la call-center-ul Hidroelectrica pentru a incheia un contract de furnizare a energiei afla de la operatori ca au de asteptat doua luni pentru a se muta de la actualul furnizor, desi legea spune ca schimbarea furnizorului se face in maximum 21 de zile.



Redactorul AGERPRES a sunat la call-center-urile primilor trei furnizori cu pretul cel mai mic din Bucuresti, in calitate de client casnic de energie, pentru a afla conditiile in care poate incheia contracte cu aceste companii.



Din pacate, doi din cei trei furnizori au oferit informatii eronate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

