- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna iunie 2023, de 169.113, in scadere cu 912 persoane fata de luna mai, cand 170.025 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala…

- Un numar de 99 de centre sociale au fost suspendate/inchise, de catre Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala, in urma verificarilor efectuate in perioada 10-19 iulie 2023 de echipe mixte de control. Unul dintre aceste centre a fost la Cluj. Conform datelor ANPIS, cele mai multe centre au…

- Cincisprezece centre sociale, pentru varstnici, persoane cu dizabilitati sau copii, au fost inchise in urma primelor trei zile de controale, anunta autoritatile. Alte 26 de centre au activitatea suspendata, fiind date, in total, 60 de amenzi, in valoare de 771.000 de lei. Potrivit datelor centralizate…

- Dupa primele doua zile de controale in caminele din toata țara pentru persoane varstnice și cu dizabilitați, 11 centre sociale au fost inchise. Alte 25 au activitatea suspendata.Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala , in primele doua zile de control au…

- Unsprezece centre sociale au fost inchise si alte 25 au activitatea suspendata, dupa primele doua zile de controale ale autoritatilor Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, in primele doua zile de control au fost verificate, in total, 998 de…

- Pana acum Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a controlat 446 de servicii sociale. Iar autoritatile locale au luat masuri radicale inca din prima zi: s-au inchis camine din Timisoara si Bucuresti unde au fost constate probleme, iar conducerea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia…

- Toata saptamana se fac verificari in centrele pentru persoanele vulnerabile din tara. Pana acum, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a controlat 446 de servicii sociale, iar autoritatile locale au luat masuri radicale inca din prima zi: s-au inchis camine din Timisoara si Bucuresti unde…

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) a inceput procedura legala privind retragerea acreditarii pentru centrele de ingrijire si asistenta din Afumati si Voluntari ale Asociatiei „Sf. Gabriel cel Viteaz”. Aici, batranii erau ținuți in condiții inimaginabile, flamanzi și fara ingrijire…