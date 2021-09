Brokerii de asigurari au lansat miercuri, 29 septembrie, un Call Center pentru pagubitii City Insurance. Numarul 0733.660.055 are tarif normal și poate fi apelat 24 din 24 de ore, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari. Totodata, foștii clienți cu polite incheiate la City Insurance au la dispoziție și platforma online https://ghidcityinsurance.ro/. […] The post Call Center 24 de ore din 24, pentru pagubiții City Insurance appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .