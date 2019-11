Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii economici in cazul carora au fost incheiate documente de control pentru incalcarea drepturilor consumatorilor cu privire la viata, sanatatea si securitatea acestora, prin care au fost dispuse masuri de oprire temporara a prestarii serviciilor, fabricatiei, comercializarii produselor…

- Consumatorii trebuie sa fie precauți atunci cand fac rezervarile timpurii pentru vacanțele planificate, atenționeaza reprezentanții Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

- Una din cauzele care duc la diferentele de valori nutritionale dintre un iaurt Activia produs in Romania si un iaurt Activia produs in Franta tine de diferenta de calitate dintre laptele romanesc si cel frantuzesc, a declarat, miercuri, managerul pentru Comert Modern al Danone Romania, Oana Bejan,…

- Amplificatoarele de semnal 2G/3G/4G trebuie sa aiba aplicat marcajul CE și pot fi puse in funcțiune doar cu acordul operatorilor de telefonie mobila și internet mobil, utilizatorii riscand amenzi de pana la 5.000 de lei, arata un comunicat ANCOMCitește și: USR-PLUS vrea sa provoace un dezastru…

- "In ultima perioada, tot mai multi utilizatori folosesc amplificatoare de semnal 2G/3G/4G cu intentia de a beneficia de un semnal mai bun. Din pacate insa, daca astfel de echipamente sunt neconforme sau sunt puse in functiune fara acordul operatorului, acestea pot provoca interferente prejudiciabile…

- Amplificatoarele de semnal 2G/3G/4G trebuie sa aiba aplicat marcajul CE si pot fi puse in functiune doar cu acordul operatorilor de telefonie mobila si internet mobil, a anuntat luni Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), care subliniaza ca, in cazuri extreme,…

- Avocatul Gheorghe Piperea sustine ca toti avocatii din Romania ar trebui sa semneze declaratii ca nu sunt acoperiti ai serviciilor secrete."Avocatii ar trebui sa depuna toti la barou declaratii din care sa rezulte ca nu sunt acoperiti ai serviciilor secrete, nici ei, nici firmele lor. Nu pentru…

- Desi scopul declarat este de a ajuta operatorii de telefonie mobila sa imbunatateasca acoperirea retelei, functia Mobile Network Insights este perceputa drept o intruziune in intimitatea utilizatorilor, datele colectate si transmise in mod automat putand fi folosite si in alte