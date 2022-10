Stiri pe aceeasi tema

- Relele tratamente din spitalele din sud-estul Angliei au condus la moartea a 45 de bebelusi in zece ani, potrivit unui raport "socant" publicat miercuri, un nou scandal care reflecta amploarea neregulilor din maternitatile britanice, relateaza AFP.

- Relele tratamente din spitalele din sud-estul Angliei au condus la moartea a 45 de bebelusi in zece ani, potrivit unui raport „socant” publicat miercuri, un nou scandal care reflecta amploarea neregulilor din maternitatile britanice.

- La Clinica de Ginecologie din Cluj-Napoca sunt patru bebeluși care au murit in condiții suspecte, iar parinții au rupt tacerea. Parinti ai caror bebelusi au murit in Spitalul Clinic Judetean din Cluj-Napoca acuza ca acestia s-au infectat in unitatea medicala si anunta ca dau unitatea sanitara in judecata. Anca…

- Vestea ca Nosfe a murit a zuguduit puternic lumea muzicala. Cum au reacționat vedetele din Romania cand au aflat ca unul dintre cei mai iubiți rapperi de la noi a murit. Keed, Adda, Liviu Teodorescu, Theo Rose și mulți alții au facut publice mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

- O asistenta a ucis șapte bebeluși și a incercat sa-i omoare pe alți 10, otravindu-i intr-o unitate de neonatologie din spital, unde era o „prezența constanta rauvoitoare”, potrivit instanței care o judeca in Anglia. Moartea a șapte bebeluși a speriat femeile din Marea Britanie In ultima vreme, neregulile…

- Comisia cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a organizat consultari publice a proiectului de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. La eveniment au participat membrii Comisiei parlamentare de profil, președinta Consiliului Audiovizualului,…

- FOTO| Sedinta Colegiului Prefectural al Judetului Alba: Despre ce au vorbit șefii serviciilor publice deconcentrate și a instituțiilor publice Sedinta Colegiului Prefectural al Judetului Alba: Despre ce au vorbit șefii serviciilor publice deconcentrate și a instituțiilor publice Sedinta Colegiului…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, hotararea pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului serviciilor comunitare de utilitati publice. Sursa articolului: Ministrul Cseke Attila: "Prin Codul serviciilor comunitare de utilitati publice vom…