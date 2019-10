Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat. …

- Deoarece ceasul este dat inapoi cu o ora, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an: 25 de ore. Specialiștii susțin ca avem nevoie de aproximativ o saptamana pentru a ne adapta la ora de iarna. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic. Pot interveni dereglari hormonale, mai ales…

- CFR Infrastructura vrea sa execute CFR Marfa si CFR Calatori pentru datorii de un miliard, respectiv 180 de milioane de lei. "Nu mai dorim sa fim o banca fara dobanda", a declarat marti, Constantin Axinia, directorul CFR SA, la Zilele Feroviare 2019, potrivit Mediafax."CFR Calatori are o datorie…

- 'CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei care creste pe masura ce trece timpul, iar CFR Marfa are o datorie de un miliard de lei. Am facut notificari, mi-au platit ceva din urma, dar ii vor executa silit. Eu le-am inaintat cate un document in care le-am prezentat situatia financiara…

- Consiliul Concurentei recomanda preluarea terminalelor de marfuri care apartin CFR Marfa de catre CFR SA (Infrastructura), ceea ce va conduce la îmbunatatirea serviciilor oferite operatorilor feroviari în cadrul acestor facilitati esentiale si, în acelasi timp, va ajuta CFR Marfa sa…

- CFR SA va moderniza infrastructura feroviara din Portul Constanta, contractul in valoare de 9,2 milioane lei, fara TVA urmand sa fie finantat de Comisia Europeana din Fondul de Coeziune si de la Bugetul de Stat, a anuntat, vineri, CFR SA. Dezvoltarea infrastructurii feroviare portuare va conduce la…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene au continuat sa se intensifice in ultima saptamana, ceea ce duce totalul pentru perioada 1 iulie - 2 septembrie la 3,9 milioane de tone, cu 20% mai mult decat in intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate de Comisia Europeana, transmite platforma…

- Un numar de 20 de proiecte inovatoare propuse de orase din Uniunea Europeana, printre care si unul din Romania, vor primi fonduri europene, printr-o linie cu un buget total de 82 de milioane de euro, a anuntat, marti, Comisia Europeana, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro . Baia Mare este orasul…