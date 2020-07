Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial nr. 602 din 9 iulie 2020 a fost publicat ordinul ministrului Educației și Cercetarii nr.4.679/08.07.2020 pentru aprobarea Calendarului desfașurarii concursului național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți in management educațional (CNEME),…

- Ministerul Educației și Cercetarii a anunțat o noua procedura de concurs pentru selectarea de noi membri in Corpul Național de Experți in Managementul Educațional (CNEME). Este vorba de seria a 16-a. Conform calendarului de desfașurare, procesul de selecție a inceput pe 13 iulie, prin ...

- Conform ministrului Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, de la 1 septembrie, elevii vor reveni în clase, iar ministerul face tot posibilul pentru ca procesul educațional sa fie reluat fara a expune elevii riscului de a fi infectați cu COVID-19. Totodata, ministrul a…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a semnat Ordinul privind inființarea și organizarea programelor universitare de master didactic. Acesta a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.Opt universitați vor pilota, in anul universitar 2020-2021, pentru prima data in Romania,…

- Calendarul examenului de Bacalaureat a fost aprobat prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii, prima proba, cea la Limba si literatura romana, urmand sa aiba loc pe 22 iunie, informeaza un comunicat remis ieri presei de MEC, potrivit Agerpres. Inscrierile sunt programate in perioada 3 – 10 iunie,…

- Organizatia de Tineret a PMP (OT PMP) solicita accelerarea calendarului programului EURO 200 pentru sprijinirea accesului la educatie in timpul pandemiei, o propunere in acest sens fiind trimisa premierului Ludovic Orban si ministrului Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie. OT PMP solicita…