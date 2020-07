Aerul din Timișoara are o calitate mai buna acum, este de parere ministrul Mediului, Costel Alexe. Aflat intr-o vizita prilejuita de precampania electorala pentru alegerile locale, liberalul l-a laudat pe primarul Nicolae Robu pentru „progresele vizibile” facute de Timișoara in ceea ce privește calitatea aerului. La inceputul anului, ministrul Mediului i-a convocat la discuții pe […] Articolul Calitatea aerului in Timișoara, mai buna in precampanie. Laudele ministrului Mediului la adresa administrației liberale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .