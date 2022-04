Calitatea aerului din județul Iași, dezbătuta în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Conform datelor prezentate de catre conducerea Agenției pentru Protecția Mediului, la nivelul anului 2021, singurul indicator de calitate a aerului din județul Iasi la care s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita zilnice (50 μg/m3) este PM 10, cu 42 depasiri la IS 1 – statie de trafic si 80 depașiri la IS 6 – Ungheni – statie de fond rural (maximum de depasiri admis este de 35 ori/an/statie). Nu a fost depasita valoarea medie anuala in niciuna din statii, nici pentru indicatorul PM10 (40 µg/m3) nici pentru PM 2,5 masurat gravimetric in IS 2 (25 µg/m3). Pentru ceilalti indicatori monitorizati,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

