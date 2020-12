Calitatea aerului: Comisia Europeană presează Franţa să respecte verdictul justiţiei europene Bruxellesul a facut presiuni miercuri asupra Frantei sa ia masurile necesare pentru a pune capat depasirii valorii-limita de dioxid de azot din aer, gaz poluant provenit in principal de la motoarele diesel, dupa cum i-a cerut si justitia europeana, relateaza AFP.



Curtea de Justitie a UE a constatat intr-un verdict emis la 24 octombrie 2019 ca Franta a depasit "de maniera sistematica si persistenta" din 2010 valorile-limita aplicabile concentratiilor de dioxid de azot (NO2) in mai multe aglomerari urbane.



Dar, cu exceptia aglomerarii Clermont-Ferrand, situatia nu a progresat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

