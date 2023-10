Stiri pe aceeasi tema

- Aer curat pentru orașele din Vrancea Orașele noastre, cu agitația lor permanenta și traficul in creștere, se confrunta cu o provocare majora: calitatea aerului. Deși aceasta poate parea un subiect abstract, impactul asupra sanatații noastre este real și imediat. Daca locuiți intr-un oraș din Romania,…

- A fost lansata o platforma ce informeaza despre calitatea aerului in București. Locuitorii vor avea in timp real detalii legate de calitatea aerului datorita celor 44 de senzori montați prin diverse locuri din oraș.

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a fost lansat site-ul infoaer.pmb.ro, unde bucureștenii pot consulta datele inregistrate de cei 44 de senzori pentru monitorizarea calitații aerului, dar și datele masurate cu autolaboratorul PMB.

- Garda de Mediu Bacau sancționeaza 32 de companii și 6 persoane fizice pentru incalcarea legislației privind calitatea aerului și gestionarea deșeurilor in 2023 Garda de Mediu Bacau a demarat in anul 2023 o serie de acțiuni de inspecție și control pentru a asigura respectarea prevederilor Legii 104/2011…

- In ultimele 24 de ore influența sectorului cald, vintul slab, lipsa precipitațiilor, valorile inalte ale temperaturii aerului și prezența stratului de reținere au contribuit la acumularea poluanților in aer. Concentratia maxima momentana a depasit norma sanitara in mun. Chișinau pentru dioxid de azot…

- Concentratia de substante chimice potential periculoase din praful colectat de la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) o depaseste pe cea prezenta in multe dintre locuintele din Statele Unite sau din vestul Europei, releva un studiu recent, relateaza miercuri DPA/PA Media, potrivit Agerpres.In…

- Monitorizarea calitatii aerului efectuata pe raza municipiului Iasi prin intermediul autolaboratorului in zona Podu de Piatra si a statiei fixe de fond urban IS-2 din Decebal Cantemir, evidentiaza faptul ca in luna iunie nu au fost depasite valorile maxime admise pentru nici unul din poluantii monitorizati.…