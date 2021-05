Stiri pe aceeasi tema

- „Femeia a inceput pacatul…daca nu pacatuia n-ar fi nascut fii in dureri” a declarat, Teodosie al Tomisului, vorbind la Radio Dobrogea despre condiția femeii, supusa slabiciunilor de la Eva incoace. Aflat, ca de obicei pe poziții diametral opuse, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a luat apararea…

- IPS Teodosie a reacționat luni dupa ce Vasile Banescu a afirmat in ziua de Paște ca vaccinul nu trebuie comparat cu Sfanta Impartasanie si ca preotii care susțin ca „vaccinul autentic si cel mai bun este Sfanta Impartasanie” fac o greșeala. Potrivit arhiepiscopului Tomisului, purtatorul de cuvant al…

- IPS Calinic al Argeșului, primul ierarh care s-a vaccinat! Arhiepiscopul Argesului si Muscelului, IPS Calinic, este primul ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane care marturisește ca s-a vaccinat impotriva COVID-19. Și IPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, Maramuresului și Salajului spune ca se…

- In cursul zilei de ieri, salvatorii din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj au avut onoarea sa primeasca vizita a doi mari iubitori ai muntelui și mari admiratori ai activitații Salvamont. Este vorba despre IPS Calinic Argeșeanul, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, parintele…

- # Arhiepiscopul a fost bucatar și a gatit pentru 60-70 de viețuitori la manastirile din Caldarușani și Sinaia In perioada 15 martie-1 mai, creștinii ortodocși țin postul Sfintelor Paști, considerat cel mai lung și mai greu din an. Am stat de vorba despre aceasta perioada speciala cu IPS Calinic, arhiepiscop…

- IPS Teodosie este, in momentul de fața, ierarhul Bisericii Ortodoxe Romane cu cea mai mare vizibilitate. Hulit de unii, iubit de mulți, arhiepiscopul Tomisului a avut parte de o surpriza neobișnuita in urma cu cateva zile. Cristian Leana, finalist al reality-show-ului „Romanii au Talent”,…

- IPS Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a scandalizat credincioșii ortodocși, cand a decis sa le interzica preoților fara experiența sa mai boteze singuri, ci doar in prezența unui coleg cu experiența. Ierarhul argeșean a uimit și teologii cand a afirmat ca Taina Sfantului Botez trebuie…