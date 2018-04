Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a subliniat la Romania TV ca protocolul secret dintre SRI și PICCJ a ajuns sa fie desecretizat doar datorita SRI, pentru ca Parchetul nu a dorit asta. In plus, conform liderului ALDE, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, incearca sa mușamalizeze desecretizarea protocoalelor secrete.



”SRI a dus la declanșarea desecretizarii acestor protocoale. Daca am fi așteptat dupa taica Lazar, dupa doamna Kovesi, am fi așteptat pana in 2040. Acum se tem. Vad aceste incercari de temporizare, de mușamalizare…