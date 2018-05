Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, referitor la plangerea penala facuta de liberalul Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca ar trebui ca seful statului, Klaus Iohannis, sa aiba "o atitudine edificatoare", prin care sa arate ca este in afara oricaror…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, îl acuza pe liderul PNL, Ludovic Orban, ca se afla într-o "faza de nebunie" si ca mintea îi joaca feste dupa ce acesta a depus o plângere penala

- "Plangerea penala eu o consider ca fiind dovada unui analfabetism juridic. Am citit-o si eu si sunt idei, preluari, termeni care pur si simplu sunt preluate in mod disparat si fara o logica, doar pentru a ingrozi pana la urma Romania, doar pentru a sublinia vina ingrozitoare pe care sa spunem ca…

- Gabriela Firea a afirmat, joi, la Sinteza zilei, ca plangerea penala a liderului PNL, Ludovic Orban, care o vizeaza pe premierul Viorica Dancila, sunt in directa legatura cu cererile repetate de demisie ale președintelui Klaus Iohannis adresate șefului Guvernului. "Am fost surprinsa de derularea…

- Plangerea penala pe numele premierului V. Dancila e "o cacialma politica" Deputatul PSD, Beatrice Tudor, afirma ca plângerea penala a presedintelui PNL Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila echivaleaza cu o lovitura de stat. În comunicatul remis presei, deputatul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, pentru HotNews.ro, ca solicitarea președintelui Klaus Iohannis de demisie a premierului Viorica Dancila este intemeiata, intrucat, in opinia sa, aceasta a incalcat Constituția. Intrebat daca PNL ar putea in context sa depuna o moțiune de cenzura, Orban…

- "Constitutia spune foarte clar. Nu stiu de ce presedintele isi permite sa faca aceste derapaje. Incredere o ofera Parlamentul Guvernului. Activitatea Executivului este cenzurata de Parlament. El acorda si o retrage cu ocazia motiunii de cenzura. Presedintele nu poate sa retraga ceva ce nu are in…