- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri ca a fost surprins de propunerea sefului statului de numire a lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe si a precizat ca o decizie a coalitiei referitoare la votul din plenul Parlamentului in aceasta privinta nu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Neptun, referindu-se la nominalizarea lui Gabriel Vlase la SIE, ca si el si Calin Popescu Tariceanu au primit o adresa in acest sens de la presedintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca „aduce mai multe intrebari decat clarificari“.

- "M-a surprins, dar nu numai pe mine. Cred ca a surprins foarte multa lume. (...) E calificat (pentru functie - n.r.). Nu stiu care au fost criteriile. Nu vreau sa spun ca nu are calificarea necesara, dar nu vreau sa va ascund ca am fost surprins. Cred ca si domnul Dragnea a fost surprins. In primul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, pentru Hotnews.ro, ca propunerea lui Gabriel Vlase in fruntea Servicilui de Informații Externe "sub nicio forma" nu a fost facuta in urma unei negocieri intre Klaus Iohannis și cei de la PSD-ALDE. Orban a admis ca nu cunoaște integral motivele care au stat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca nu a fost discutata in Coalitie varianta modificarii Codurilor penale prin ordonanta de urgenta si a adaugat ca, in cazul "impiedicarii" dezbaterii parlamentare a acestor acte normative de catre Opozitie, Coalitia va analiza si aceasta solutie.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, miercuri, ca ALDE va aduce la mitingul organizat de PSD sambata seara aproximativ 20.000 de oameni, afirmand ca judetele aflate la cel mult 250 de kilometri distanta fata de Bucuresti vor avea o norma mai mare de oameni, in timp ce judetele…