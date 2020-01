Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca "fortarea" declansarii alegerilor anticipate, prin asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, ar duce la blocarea administratiei publice si locale din Romania timp de patru luni.



Tariceanu a reiterat, in cadrul unei interventii telefonice la TVR, ca in opinia ALDE se sacrifica alegerea primarilor in doua tururi pentru fortarea alegerilor anticipate.

"Miza mare este incercarea…