Calin Popescu-Tariceanu: Solicit tuturor liderilor politici sa isi asume raspunderile care le revin in mentinerea ordinii publice

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a solicitat, sambata, liderilor politici sa isi asume raspunderile care le revin in mentinerea ordinii publice, pastrarea pacii sociale si apararea unitatii nationale. "Solicit tuturor liderilor politici sa isi asume raspunderile care le…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, sambata, un mesaj de suport pentru Jandarmerie si Politie si a criticat declaratiile presedintelui Klaus Iohannis si pe cele ale liderilor Opozitiei, afirmand ca acestea nu au facut decat sa creasca tensiunea din spatiul public. ”Am urmarit…

- Misiunile indeplinite de jandarmii argeșeni in luna iunie. In ce privește ordinea și siguranța publica, jandarmii argeșeni au executat in luna iunie 1.057 misiuni, in care au fost angrenati 2.619 jandarmi, avand ca principal obiectiv cresterea gradului de siguranta a cetateanului. Pentru restabilirea…

- Polițiștii salajeni au luat masuri suplimentare pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in sezonul estival 2018. Peste 80 de infractiuni au fost constatate si 264 de sanctiuni contraventionale au fost applicate pentru nerespectarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a explicat ca marirea varstei de pensionare pentru ambele sexe este o consecinta a presiunii demografice pe sistemul de pensii publice, solutia, care nu este ''o inventie romaneasca'', fiind aplicata la nivel european. "In toata Europa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se implice in chestiunea protocoalelor de colaborare dintre SRI si institutii din Justitie, pentru a vedea daca mai sunt in vigoare. Intrebat la Antena…

- Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, dupa ce a fost achitat de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa, ca demersurile sale publice din ultimii patru ani de a demasca "gravele…

- Ieri, 20 mai, au avut loc alegerile locale pentru primari in 375 circumscripții electorale, din municipiile Chișinau și Balți, precum și localitați din patru raioane (Orhei, Soroca, Ungheni și Hincești).