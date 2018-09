Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, miercuri seara, referindu-se la abuzurile din Justitie, ca "sistemul nu se da dus" si a dat exemplul celor doua anchete pe care Parchetul General le-a declansat impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si respectiv…

- Parchetul General anunța ca Augustin Lazar a cerut DNA situația procurorilor delegați la structurile instituției, fiind vorba despre 6 magistrați, procurorul general solicitand deja incetarea activitații acestora in cadrul Direcției."La data 2 august 2018, procurorul general al Parchetului…

- Fostul șef al DNA Ploiești Lucian Onea și procurorul Mircea Negulescu au ajuns din nou in fața procurorilor de la Parchetul General pentru a fi audiați. Audierea celor doi vine și in contextul in care șefa interimara DNA, Anca Jurma a dispus un control la structura din Ploiești. „Nu mi-e teama de nimic”,…

- Procurorul general Augustin Lazar a avertizat, vineri, asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, atacuri pe care le considera a fi de natura sa afecteze principiul separatiei puterilor in stat. ‘Procurorul general al Parchetului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi seara, la Sinteza zilei, ca delegarea fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, la Parchetul General reprezinta un "gest de aroganta si sfidare" din partea procurorului general Augustin Lazar

- Ordinul a fost semnat astazi de Lazar. Iata comunicatul Misterului Public: "Urmare a deciziei Sectiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la continuarea activitatii doamnei LAURA CODRUTA KOVESI dupa revocarea din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie,…