Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, și-a depus candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, spunand ca obiectivul sau este ca Bucureștiul sa devina „o mare metropola“. Tariceanu cantideaza pentru funcția de primar general al Capitalei Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a intrat,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si-a depus, marti, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru functia de primar general al Capitalei, el propunandu-si ca Bucurestiul sa devina „o mare metropola”, informeaza Agerpres.

- Frica de infectare iși pune amprenta pe campania electorala, crede președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care atrage atenția ca purtarea maștii de catre candidați ii dezavantajeaza pe cei mai puțin cunoscuți. Tariceanu anunța, miercuri, pe Facebook, faptul ca a inceput strangerea de semnaturi…

- "Fiecare are sansa lui. Marimea partidelor ii legitimeaza pe unii sa fie mai optimisti, unii mai optimisti decat trebuie, dar mai optimisti”, a declarat Traian Basescu, luni seara, la postul B1Tv, cu privire la candidatura sa la Primaria Capitalei. Fostul presedinte a amintit ca a fost unul…

- UPDATE Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca va fi candidatul liberal la Primaria Generala a Capitalei: „Nicușor Dan nu are un profil liberal, (...) Gabriela Firea e social-democrat”. „Am...

- Pe lista politicienilor care aspira sa conduca Bucureștiul, din postura de primar general, s-a mai adaugat un nume – cel al lui Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE a ieșit in fața presei in urma cu scurta vreme pentru a face un ”anunț important” și anume ca a hotarat sa intre in cursa pentru Primaria…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va candida la Primaria Generala a Capitalei, au decis, joi, membrii Biroului Politic al formațiunii.Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, potrivit Mediafax.Hotarârea Biroului Politic al ALDE a fost luata dupa ce negocierile cu PSD…

- "Noi nu am vrut sa mergem cu un candidat propriu, dar vom merge cu Traian Basescu sa obținem un capital politic care sa ne permita sa avem vocea noastra politica. Este opțiunea noastra și pe candidatura domnului președinte vom miza la alegerile locale. Atata timp cat aroganța celorlalți ne-a impins…