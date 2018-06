Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans."Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale caracteristice…

- CE, o noua misiune de evaluare a Romaniei in cadrul MCV Comisia Europeana face în aceste zile, o noua misiune de evaluare a României în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare. Timp de trei zile, delegatia comisiei va urmari impactul modificarilor aduse legilor justitiei,…

- Comisia Europeana deruleaza un nou control in cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare (MCV) ce va avea loc in Romania, ce va avea loc in perioada 25-27 iunie.Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a fost desemnat sa faca parte din Comisia MCV, care va pregati materialul pe care il va prezenta…

- Comisia Europeana monitorieaza, in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare pe Justiție (MCV), modificarile operate de Parlament, luni seara, asupra Codului de procedura penala.Citeste si: Viorica Dancila anunta ce PLANURI are Romania pentru mandatul din fruntea Consiliului Uniunii Europene…

- Dupa ce Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale…

- O noua misiune de evaluare a Romaniei, in cadrul MCV, vine in Romania in perioada 25- 27 iunie. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, intr-o adresa transmisa Senatului. Președintele comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc a fost desemnat sa participe la ședința comisiei…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a spus presedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul german, Gunther Krichbaum, ca Romania a trecut printr-o reforma masiva, structurala a sistemului judiciar, discutiile dintre cei doi oficiali avand ca tema inclusiv legile Justitiei. Ministrul…

- Deputatul argesean Andrei Gerea , vicepresedinte al ALDE, a criticat MCV impus de Uniunea Europeana, spunand ca acesta a avut scopul de a incerca sa tina Romania sub control prin intermediul justitiei.Acum, dupa scandalul aparut in legatura cu listele venite de la Bruxelles in care Comisia Europeana…