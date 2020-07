Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca Klaus Iohannis este „un Președinte care stimeaza și omagiaza eroii noștri atunci cand ii poate folosi in campania electorala și doar in timpul programului de lucru”, fiind „exclus in weekend”.Reacția liderului ALDE vine in contextul in…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca președintele Klaus Iohannis ”i-a dat ordin” premierului Ludovic Orban sa prelungeasca starea de alerta, pentru ca ”ii place la maximum...

- ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, acuza Guvernul Orban ca pregatește prelungirea Starii de Alerta, dupa data de 15 iunie, pentru a evita o moțiune de cenzura in Parlament. „Punem pariu ca Parlamentul nu va mai vota aceasta stare excepționala!”, a adaugat ALDE.„Ca sa evite…

- „Hotararea de astazi a Curții Constituționale cu privire la prelungirea mandatelor aleșilor locali și fixarea datei pentru alegerile locale readuce normalitatea și bunul simț in relația Parlament-Guvern. Este o decizie binevenita ce reda puterea poporului prin reprezentanții lui. Este o hotarare ce…

- Analistul politic, Cozmin Gușa, ii acuza pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu și economistul Lucian Isar ca vor sa vanda o parte dintre acțiunile de la Cec Bank catre BERD, asta in prima faza, pentru ca ulterior sa se permita intrarea altor straini in acționariatul CEC. ”Cuplul Catu si Isar / Pun…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca Romania se imprumuta cu dobanda cea mai ridicata din Europa. Tariceanu a posta pe Facebook si confirmarea acestui lucru de la Eurostat. „Trebuie sa fii un ministru de Finanțe extrem de incapabil ca sa reușești o asemenea contraperformanța in condițiile…

- Medicul veterinar Octavian Ilisoi, președintele ALDE Suceava, a salutat inițiativa președintelui ALDE, Calin Popescu Tariceanu, de a elabora un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date in perioada starii de urgenta si nu prin intermediul ...

- In aceasta dupa-amiaza, echipajele SMURD au ridicat mai mulți pacienți din cartierul buzoian Mihai Viteazul și de pe strada Garlași. Informația vine pe surse neoficiale și nu se poate ști cu exactitate numarul persoanelor ridicate. Cert este ca, in jurul orei 18:00, izoleta a ridicat cel puțin un pacient…