- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost prezent, joi, in vestul țarii pentru a participa la lansarea candidaților partidului sau. Dupa o intalnire cu activul ALDE din municipiul Arad, fostul premier s-a deplasat in Timiș, in localitatea Bazoșul Nou, unde a fost organizat evenimentul electoral.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, candidat la primaria Capitalie, a criticat duminica, pe pagina sa de socializare, promisiunea facute de Nicușor Dan, contracandidatul sau de la PNL-USR-PLUS, de creștere cu peste 60% a salariului mediu net al bucureștenilor de de la 867 de euro valoare neta…

- Liderul ALDE susține acest candidat are planuri mari pentru stimularea mediului de afaceri, iar modul sau de gandire este unul flexibil, extrem de benefic pentru a obține rezultate optime in Capitala. „Ma bucur foarte mult ca Bogdan Bratianu și-a propus la Sectorul 3 sa faca o administrație liberala.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis vineri ca Sectorul 3 are nevoie de un primar ca Bogdan Bratianu.„Ma bucur foarte mult ca Bogdan Bratianu și-a propus la Sectorul 3 sa faca o administrație liberala. Fie vorba intre noi, atunci cand te cheama Bratianu, ce alta opțiune ai avea?…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca votul in Parlament de respingere a majorarii alocatiilor pentru copii cu doar 20% inseamna ca Guvernul trebuie sa dubleze alocatiile, asa cum prevede legea. El a adaugat ca va fi respinsa de Legislativ si ordonanta care mareste pensiile cu un procent…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca presedintele Klaus Iohannis a avut joi un discurs ''virulent'' pentru a provoca alegeri anticipate. "Aceasta virulenta este nefireasca pentru un presedinte care trebuie sa fie echilibrat, echidistant, sa isi joace rolul de moderator…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere ca decizia privind modul in care vor fi reluate cursurile in luna septembrie sa aparțina autoritaților locale. „Eu cred ca ne furam singuri caciula daca avem impresia ca școala online chiar funcționeaza”, spune Tariceanu. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Calin Popescu Tariceanu atrage atenția asupra achizițiilor suspecte facute de Guvernul Orban. Liderul ALDE considera ca licitațiile din perioada de starea de alerta sunt cu dedicație. „Clanul...