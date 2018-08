Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a declarat la Romania TV ca discutia despre OUG privind revizuirea sentintelor date pe protocoale continua, insa vor fi avute in vedere prevederile unei decizii CCR care arata ca nu poate fi infiintata o cale de atac impotriva unei decizii

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, crede ca este „sanatos" faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu vrea sa desemneze la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) un procuror care provine din institutie. El spune ca nu pleaca de la premisa ca toti procurorii DNA au gresit,…

- Juriștii sunt sceptici in legatura cu OUG privind revizuirea sentințelor date pe protocoale, despre care a vorbit T. Toader, deoarece nu ar putea fi aplicata retroactiv. Insa, daca ea ar intra in vigoare, efectele ar fi devastatoare intr-o țara in care mii de dosare sunt realizate pe interceptari.„Tema…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale se inscrie in logica “statului infractional” care incearca eliminarea unor probe validate de justitie din dosare. Barna spune ca…

- Mai multi politicieni au reactionat, joi, la anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a propune in Guvern adoptarea unei ordonante de urgenta care sa dea posibilitatea celor care au fost condamnati "pe nedrept", in baza protocoalelor...

- Secretarul general ajunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat pentru News.ro ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este un profesionist desavarsit, iar prin adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale, acesta “incearca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se implice in chestiunea protocoalelor de colaborare dintre SRI si institutii din Justitie, pentru a vedea daca mai sunt in vigoare. Intrebat la Antena…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se intereseze daca protocoalele semnate cu institutiile statului mai sunt sau nu in vigoare sau daca acestea au fost anulate.