Călin Popescu-Tăriceanu, reacție în scandalul momentului: Președintele nu cunoaște atributele constituționale ale funcției Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a reacționat la cererea președintelui la adresa premierului, de a demisiona. ”Haideți sa fim foarte clari și sa ne raportam la atributele conferite de Constituție. Singurul capabil sa dea un verdict este Parlamentul. Parlamentul da votul de incredere și numai el poate sa il retraga, președintele nu are nimic de a face cu aceasta chestiune. Președintele nu cunoaște atributele constituționale ale funcției. Ieri am auzit o declarație și vreau sa ii atrag atenția președintelui: primul-ministru nu are nevoie de mandat pentru a merge intr-o… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu l-a criticat pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila."Președintele nu cunoaște bine care sunt atributele instituționale ale președintelui. Vreau sa-i atrag atenția ca premierul nu are niciodata nevoie de mandat ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a incalcat "grav" Constitutia, dar ca revocarea acesteia din functie tine de modul in care...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, întrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, în cazul în care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, in cazul in care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul trebuie sa isi asume aceasta pozitie.

- "V-as fi spus din primul moment ca este o stire fara niciun fel de baza" Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a infirmat joi o eventuala remaniere a unor membri din Cabinetul Dancila, dar a precizat ca unii dintre secretarii de stat vor fi schimbati. "Nici vorba de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Ministerul Afacerilor Externe trebuie sa dea curs solicitarii liderului PSD, Liviu Dragnea, privind propunerile de ambasadori. Tariceanu a subliniat insa ca acest lucru este apanajul Guvernului si al presedintelui, atentionand…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza…