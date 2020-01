Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat la iesirea de la Parchetul General ca nu are emotii in legatura cu dosarul in care a fost citat miercuri, afirmand ca ar fi vorba despre confuzii pe care le fac procurorii cu privire la functionarea...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a ajuns, miercuri dupa amiaza, la Parchetul General, fiind citat intr un dosar pentru abuz in serviciu in legatura cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator, scrie agerpres.ro. Din ceea ce a aparut in presa, pentru ca practica scurgerii…

- Calin Popescu Tariceanu a fost citat, miercuri dupa amiaza la Parchetul General, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Liderul ALDE urmeaza sa fie informat oficial de procurori ca are calitatea de suspect intr-un dosar de abuz in serviciu, in legatura cu mandatul de senator al lui Cristian...

- „Aceasta decizie de asumare a raspunderii in Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisa la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativa, adica trebuie sa depuna o moțiune de cenzura. (...) Cu toate ca, evident, caderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu spune ca formatiunea politica pe care o conduce opteaza pentru alegerea primarilor in doua tururi, precizand ca nu este pentru asumarea raspunderii pe un astfel de subiect, ci considera ca trebuie gasita formula unei ordonante de urgenta.

- Primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru abuz in serviciu, fiind acuzat ca ar fi vandut ilegal un teren de peste 3.000 de metri patrati catre o firma la care era asociat viceprimarul localitatii, a informat joi Parchetul de pe langa…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu critica intentia Guvernului de a de desfiinta Sectia Speciala pentru magistrati si sugereaza ministrului Justitiei Catalin Predoiu sa scoata din sistem procurorii ai caror acuzati sunt achitati definitiv de instante, iar magistratii sa poata avansa doar daca nu au…

- ​ Calin Popescu Tariceanu a declarat ca cea mai importanta decizie pentru ALDE din acest an a fost ieșirea de la guvernare. Liderul partidului a adaugat ca Viorica Dancila a fost surprinsa de hotarâre, fiindca a crezut ca „nu pleaca câinele de la macelarie”, noteaza Mediafax.…