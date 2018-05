Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, critica in termeni duri protocolul incheiat intre SRI și ANI. Tariceanu afirma intr-o postare pe Facebookm ca Serviciul Roman de Informații „și-a depașit cu mult atribuțiile legale ce ar trebui sa priveasca strict chestiunile de securitate naționala”, iar…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a refuza revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, i-a scos din minti pe cei de la PSD. In direct la Romania TV, deputatul social-democratilor, Liviu Plesoianu a lansat un atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis. A fost un derapaj incredibil si o jignire…

- In acest moment, vorbim despre o „fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general acceptate de functionare a unei societatii democratice”. Așa a vorbit președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu despre grupul care a aprobat protocolul SRI-Parchet general, desecretizat vineri,…

- Tariceanu: Iohannis sa aleaga daca vrea sa fie credibil sau sa fie presedintele statului paralel Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile Constitutiei facute de DNA, va arata ca este presedintele Statului paralel. "Este stiut…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la scoala de iarna a TLDE, ca ALDE „e singurul partid liberal din Romania”, iar PNL a ramas doar cu numele. De asemenea, acesta afirma ca PNL este „ca o fata in casa statului paralel”.